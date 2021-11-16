近期有關恒大董事長許家印變賣個人資產的消息廣為流傳，據知情人士透露，自7月1日至今，為了維持集團流動性，許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入超70億元人民幣（合台幣305億），目前恒大希望爭取恢復開發貸以繼續維持復工營運。

據陸媒《第一財經》引述知情人士稱，在此期間，恒大沒有融資、銷售停擺，但要保證財富每月10%的兌付、總部員工發薪、境內外債券付息，推動全國各地專案復工複產。面對龐大的資金缺口，許家印已變賣個人資產為恒大續命，資金超70億元人民幣。

自恒大陷入債務危機以來，許家印多次在講話中提到要全力以赴復工復產保交樓，才能恢復銷售，恢復正常經營，歸還各方面欠款。

《財新網》也指出，8月以來，恒大欲出售恒大物業、恒大汽車等旗下資產以快速回籠資金，緩解流動性壓力；期間，還有消息稱恒大將出售香港總部大樓等資產。儘管屢有包括碧桂園服務、萬科、小米、越秀等物件，但2項關鍵資產的出售始終未能落地。

截至目前，恒大僅減持盛京銀行股權的舉動落定，截至11月初，合計變現約110億元人民幣。

在恒大11月14日舉行的一場內部會議上，許家印提到，現在各級政府支持恒大爭取恢復開發貸，恒大內部尤其是資金系統的人員，要加強與金融機構特別是銀行的溝通。重啟開發貸業務之後，與以往不同，恒大將對開發貸進行封閉管理，確保「後貸先還」。