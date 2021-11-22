ABF族群近期相對沉寂，人氣指標股欣興（3037）股價雖維持平台整理，但大型投顧研究機構預期，在楊梅廠產能逐步開出之下，營收規模將持續提升，上調2022年財務預估，給予「買進」投資評等。

法人指出，欣興ABF載板新產能量產之後，良率快速提升、下半年美系大廠新產品重新報價、認列金融資產利益，帶動近期獲利大幅成長。規畫2022年持續擴充ABF載板產能，並與多家廠商簽訂長期供貨合約，可以確保產品銷量和毛利率，為未來成長動能。

研究機構認為，欣興營運動能增長，2022年每股可望賺進一股本，每股純益達10.75元，因而維持「買進」投資評等，並將目標價拉上225元。

放眼中長線後市，金控旗下研究部門持續看好欣興基本面，並提出以下三點理由：一、受惠於ABF供需吃緊，欣興不斷調整自身產品結構，毛利率自2020年第四季的14.17％提升至2021年第三季達24.13％，幾乎多出10個百分點，獲利改善能力明顯追上同業腳步。

二、英特爾2021年推出新款Whitley伺服器平台，2022年再推出Eagle Stream平台，預期除帶動資料中心等換機需求外，對載板產能消耗也極為龐大，依照目前載板供需結構來看，預期將導致供給更加吃緊，也有助於載板廠持續提升單位售價與利潤結構。三、欣興看好ABF載板需求，並與大客戶合作，自2019年至2023年預估將投入約1297億元進行擴產，且其中約80～90％皆用於載板。