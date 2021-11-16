顏寬恒出聲了「一直都住沙鹿」狠酸周玉蔻：要爆料先做功課 14:162021/11/16 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顏寬恒強調自己從小到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。（顏寬恒服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對資深媒體人周玉蔻今天在臉書發文指控，國民黨立委補選參選人顏寬恒一家住在七期豪宅，顏寬恒回酸指周玉蔻女士「要爆料請先做好功課，查好資料」。他強調，自己從小，包括國小、國中、高中以及大學，到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。 顏寬恒下午表示，周玉蔻女士「要爆料請先做好功課，查好資料」，他的小朋友國高中時曾住在台中七期，畢業後就搬回沙鹿，他自己從小，包括國小、國中、高中以及大學，到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。 顏寬恒參選立委後 台中正妹吐8字心聲 藍營爆高端認證國剩2國 網酸：國際越來越跟不上台灣了？ #沙鹿 #顏寬恒 #爆料 #周玉蔻 #沙鹿人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 啟英高中全國家事類技藝競賽 奪1金手獎4優勝佳績 18:322021/11/15 寶島 家事類技藝競賽 啟英奪1金手4優勝 04:102021/11/16 地方新聞 黃明志《玻璃心》紅到秘魯 一身粉「噁心」造型狂吸15場商演 17:002021/11/15 娛樂 瑪莎惡煞投資線上博弈 知情人士爆料他接近首腦內幕 23:042021/11/15 社會 嘉義市購物節今開跑 兌換現金人潮爆多包圍市府 09:392021/11/15 生活 1218公投》林靜儀烏日市場掃街 公投藻礁議題再攻防 09:172021/11/16 政治 嘉義弱勢生老屋漏水 百工修繕團伸援 04:102021/11/15 地方新聞 獨》金馬影后自揭叛逆史 父見愛女回家激動擁抱痛哭 10:562021/11/16 娛樂 拍陳時中嗨唱者身分曝光 她坦承外流：爆料者心機重 07:562021/11/15 生活 1218公投》蔡授林靜儀戰旗 顏寬恒籲4個都同意 04:102021/11/15 焦點要聞 台中立委補選 媒體人估顏寬恒得票：絕不會低估顏家 09:452021/11/15 政治 政治熱門新聞 陳時中想選這2都市長GG了？郭正亮看完民調有答案 - 政治 再批中央接種高端決策錯誤 柯文哲加碼點名：最看不起蔡丁貴 - 政治 顏寬恒參選立委後 台中正妹吐8字心聲 - 政治 1218公投》民進黨嚇到了？公投戰略大轉彎內幕曝光 - 政治 聽完高端回應混打問題 沈富雄暴氣痛批：厚顏的部長、無恥的廠商 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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