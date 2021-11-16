針對資深媒體人周玉蔻今天在臉書發文指控，國民黨立委補選參選人顏寬恒一家住在七期豪宅，顏寬恒回酸指周玉蔻女士「要爆料請先做好功課，查好資料」。他強調，自己從小，包括國小、國中、高中以及大學，到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。

顏寬恒下午表示，周玉蔻女士「要爆料請先做好功課，查好資料」，他的小朋友國高中時曾住在台中七期，畢業後就搬回沙鹿，他自己從小，包括國小、國中、高中以及大學，到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。