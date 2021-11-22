「宅神」朱學恒去年不滿名嘴周玉蔻在前行政院發言人丁怡銘「牛肉麵之亂」事件中批評並抵制麵店，在網路直播批評周女是「惡毒而下流的側翼」挨告妨害名譽。台北地檢署22日偵結，認為朱針對周的放言傳媒一再取得政府標案，是否濫用媒體聲量扺制民眾，是可受公評之事，朱直播中的「惡毒」、「下流側翼」、「噁心」雖令周不悅，但朱是針對特定事件評論，並非無端謾罵，應受憲法保障，不起訴朱學恒。

台北地檢署

去年前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵用萊牛失言，引發「牛肉麵之亂」，名嘴周玉蔻卻發文批評該麵店是受益者，還發起抵制該麵店。去年11月16日朱學恒在其臉書社團「朱學恒的阿 萬事通事務所」粉絲專頁，及YOUTUBE頻道網路直播指周是「惡毒而下流的側翼」、「噁心」、「下流」，批評周在此事件上帶風向。周女不滿，提告朱公然侮辱、加重誹謗罪。

朱辯稱，丁怡銘在牛肉麵事件請辭下台，風波已告平息，但周身為媒體人，在未經查證下，卻指麵店是受益者，還發動抵制，他合理懷疑周的放言傳媒多次獲得政府標案，針對政府欺負小老百姓的行為未盡監督之責，甚至還以媒體力量發動拒吃，他經過查證，認為周有違公義，對於麵店無辜波及而感委屈，才在網路直播中評論此事。

檢方認為，食安問是為可受公評之事，朱是善意發表言論提出澄清，並質疑周女經營的放言公司自2018年3月成立後每年均獲政府標案，協助進行網路行銷宣傳工作，是否因濫用媒體聲量抵制一般民眾，未善盡監督之責，並非全然無據，難認朱有主觀上貶損周名譽的誹謗故意。

雖然朱在直播中指周「惡毒」、「下流」、「側翼」、「噁心」，雖令周不悅，但朱是針對特定事件評論，夾雜個人意見及情緒性用語，並非無端、不實指摘或恣意謾罵，應受憲法保障，不能因隻字片語，就認定朱犯罪，以朱罪嫌不足，不起訴處分。