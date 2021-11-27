中租青年展望基金會長期挹注「中租企業羽球隊」各項軟硬體培訓資源獲教育部體育署第13屆「體育推手獎」。而中租羽球隊今年在疫情之下，積極參加海內外賽事，摘下20金6銀6銅，表現相當優異。

體育署主辦體育推手獎分為贊助類、推展類及特別類，由於中租基金會挹注完善的資源予中租企業羽球隊，2018年建造中租陽光活力館，作為球員的訓練基地，內部訓練教室、專業球場空間完備，為中租企業羽球隊提供最完善的硬體設備與完整的訓練資源，因而被評選為贊助類金質獎。

中租基金會表示，將持續投入資源扶植中租企業羽球隊、提供平台給擁有潛力及夢想的球員，並為羽壇培育新秀人才一盡心力，為台灣創造佳績，展望2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運。

中租企業羽球隊女單選手許玟琪，今年打下國內第二次排名賽及全運會冠軍，在疫情解封後，赴歐洲參賽，接連拿下比利時挑戰賽亞軍、匈牙利錦標賽冠軍及愛爾蘭公開賽冠軍。

男子甲組雙打選手蘇敬恒、葉宏蔚，在搭檔不到一年內，就拿下第一、二次全國排名賽冠軍、全國大專運動會冠軍。女雙選手李佳馨、鄧淳薰，在拿下第二次全國排名賽冠軍後，延續氣勢在全國大專運動會及全國運動會摘下雙金。

中租表示，此外，女單選手林湘緹及剛加入中租企業羽球隊的男單新星李佳豪，也在球隊的黃金潛優培訓計畫名單內，盼全球疫情趨緩後，能讓這群羽球新星在國際舞台上持續發光發熱。

中租基金會於2015年籌畫成立「中租企業羽球隊」，以栽培青少年羽球員為根基，與台北市西湖國中、百齡高中、大同高中、臺北市立大學、台南仁德國中及新豐高中建教合作，簽約60名選手，自青少年階段開始提供系統化的專業訓練，成立迄今共有超過35位經由培訓後晉升甲組球員。

中租基金會表示，未來持續推展全人的培訓、品格教育形塑的養成，為作育國家羽壇英才而努力。