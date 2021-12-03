慧洋-KY(2637)11月合併營收20.32億元，年增92.68％，累計前11月合併營收171.06億元，年增58.34％；獲利部分，11月單月營業利益10.86億元，營業利益率達53％，稅前盈餘為9.91億元，年增1234.26％，每股稅前盈餘為1.33元，累計前11月稅前盈餘為71.70億元，每股稅前盈餘為9.61元。

慧洋指出，近期中小型船舶指數受大型船(capesize)影響，10月下旬進入階段性回檔，使得市場觀望氣氛濃厚，慧洋除部分指數連結船舶受影響以外，11月營收亦受到營業天數的影響而有微幅修正，但11月每日平均收入仍維持平穩，營業利益率亦高達53％，展望後市，租家與貨主未來仍有出貨壓力，12月份運價指數可望回穩。

公司持續樂觀明後年營運成長，主要仍因即將上路且更嚴格的環保新規，其中包括船舶效能指數(EEXI)及營運碳強度指標(CII)，預計將影響市場上8成以上的船舶，慧洋旗下擁有最多艘與最大比例節能船，相當具競爭力。