東森(2614)旗下轉投資東森購物網多通路及自營商品經營策略奏效帶動下，11月合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達28.3億元，月成長26%，稅前獲利達2億元，創下22年以來單月歷史新高。前11月合併營收達258.6億元，年增率16.6%，累計合併稅前淨利19.2億元，年成長達25%，EPS 15.8元，已超越2020全年度表現。

隨著疫情趨緩，東森購物網的雙11檔期業績開紅盤，創下單日業績5.4億元，11月網路業績年成長36%，今年1-11月網路業績成長幅度更達到53%。目前東森購物網自營商品業績目前占了35%營收，並占了整體獲利65%，其中又以食品類成長最多，自營食品從2017年至今約成長114%。

展望未來，隨著業績穩定成長，東森購物網北中南的物流中心也積極展開規畫，為紓解雙11帶來的倉儲壓力，位在楊梅已經完工的物流一倉已提早啟用因應，以滿足旺季之需求。中部的台中倉預計規劃8000坪使用空間，採用自動化物流設備，主要提供東森購物網及東森寵物雲倉儲使用；另外高雄南部倉、花蓮東部倉也都在規畫之中。

看準年終購物潮，東森購物網「雙12」活動已從12月1日正式展開，祭出組團消費拿回饋、送紅包、消費滿額抽獎等活動，刺激買氣，希望能對營收展開更多的貢獻。