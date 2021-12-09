大陸國家統計局今（9）日公布11月全國PPI（工業生產者出廠價格指數）12.9％，年漲幅比上月回落0.6個百分點。從月漲跌幅看，11月PPI由上月上漲2.5％轉為持平。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，從月漲跌幅來看，11月生產資料價格由上漲3.3％轉為下降0.1％；生活資料價格上漲0.4％，漲幅擴大0.3個百分點。多部門聯動遏制煤炭價格非理性上漲，煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭開採和洗選業價格由上漲20.1％轉為下降4.9％，煤炭加工價格由上漲12.8％轉為下降8.4％。

同時，金屬行業保供穩價效果顯現，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格月漲跌幅由前月上漲3.5％轉為下降4.8％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由上漲3.6％轉為下降1.2％。

董莉娟指出，國際原油、天然氣價格高位波動，帶動大陸國內相關行業價格上行。石油開採價格上漲7.1％，精煉石油產品製造價格上漲4.7％，化學原料和化學製品製造業價格上漲0.7％；燃氣生產和供應業價格上漲4.1％。另外，電力熱力生產和供應業價格上漲1.9％，農副食品加工業價格上漲1.4％，紡織業價格上漲1.2％。