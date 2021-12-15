大陸國務院新聞辦公室15日舉行新聞發佈會，說明2021年11月份國民經濟運行情況。其中在就業部分，統計1到11月份的全大陸城鎮新增就業1207萬人，超額完成全年預期目標。

根據大陸國家統計局數據指出，單看11月的全大陸城鎮調查失業率為5％，比上月上升0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。

當中本地戶籍人口調查失業率為5.1％，外來戶籍人口調查失業率為4.8％；16-24歲人口調查失業率為14.3％，比上月上升0.1個百分點；25-59歲人口調查失業率為4.3％，比上月上升0.1個百分點。

而31個大城市城鎮調查失業率為5.1％，與上月持平。全大陸企業就業人員周平均工作時間為47.8小時。

據紅星新聞引述大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，隨著宏觀政策跨週期調節扎實推進，保供穩價和助企紓困力道加大，11月的國民經濟繼續恢復，實體經濟穩中有升，就業、物價總體穩定，進出口增勢良好，民生保障有力，發展品質穩步提升。