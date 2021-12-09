佐登-KY(4190)甩開疫情包袱，11月營收連續3個月超過2.3億元，達2.35億元，年減21.66%，前11月營收25億元，年增2.25%。12月在新品推出及搭配會員回娘家的活動，將為年底增加更多的營運成長動能。

佐登指出，雖然新冠疫情有影響，但集團並未停下研發及投資的腳步，11月以新品「鉑金無痕煥白雙導精華」在全球指標性發明獎-德國紐倫堡發明展中獲得評審團青睞得到銀牌。

佐登妮絲集團目前全球擁有615間SPA門市，其中包括330間直營門市。