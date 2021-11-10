1名網友日前發現新北市板橋某里長將轎車以「離譜」方式停在住家門口，照片中該里長的轎車就直插在一處三角窗店面前，全部車身幾乎都在柏油路上，明顯已阻礙交通，而網友目擊後報警，沒想到警方疑似先電話通知該里長，里長隨即移車後並未受罰，讓他氣憤罵「好大的官威」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，新北市板橋區某里的里長「好大的官威」，竟然將自家轎車直接違停在家門口，原PO報警後，警方甚至先致電通知該里長移車，疑似先行通知避免里長被罰，讓原PO相當氣憤直言「不就我有先拍照再報警」。

網友發現板橋某里長將轎車以「離譜」方式停在住家門口，照片中該里長的轎車就直插在一處三角窗店面前，全部車身幾乎都在柏油路上，明顯已阻礙交通。（翻攝自臉書「爆料公社」）

原PO貼出的照片中，因為用鐵皮搭架的停車格已有車停入，該名里長竟將轎車停在前方轎車的車尾後方，但整輛車幾乎全部都在「馬路上」，前論甚至壓著紅線，照片曝光引發討論，有網友認為應該只是尿急臨停，也有人認為這種停法相當離譜，「停這樣很囂張」、「正常啊，台灣的官都是這樣」。

不過針對警方先致電通知里長一事，網友則認為，「只要有舉報，警員到場第一動作，都是先聯絡車主移車」、「一般警察都不會得罪任何人，都會打電話移車勸導」，也有人說一般民眾早就被開單了，哪裡有什麼電話通知的。