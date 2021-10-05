近來發生報關業者因報運進口空運快遞貨物違規夾藏含非洲豬瘟病毒豬肉製品、違法行為等遭海關處廢止證照案件。財政部關務署指出，目前有三家報關業者遭裁處廢止證照，同一負責人兩年內不能再向該關區或其他關區申請設置報關業。

我國8月下旬首度查獲非洲豬瘟走私肉品案，財政部關務署台北關已廢止涉案報關行「仲賀國際物流」報關業務證照，9月底也公告廢止采科、佳羿等兩家報關業務證照。

同時，台北關也停止鉅航報關公司報關業務30日，另福隆國際、連鴻航空貨運承攬、捷達航空貨運承攬、東方航空貨運承攬及永眾航空貨運承攬公司也遭裁處停止報關業務10日。

依報關業設置管理辦法第8條第1項規定，報關業負責人或其授權掌理報關業務的經理人，如曾觸犯關務法規違章情節重大，或因違反關務法規規定而經廢止報關業務證照未逾兩年等情事，其申請設置報關業將不予許可，而已許可設置者，則不予發給報關業務證照，已發給者，限於10日內變更，逾期未變更者，將廢止其報關業務證照。

財政部關務署基隆關表示，海關為執行報關業相關審核與管理，已建立全國高風險業者及從業人員管控機制，並加強各關區間橫向聯繫，該關呼籲轄區內的報關業者應負誠實申報責任，專營快遞業務的報關業者並應慎選境外合作夥伴，避免因依據境外業者提供的不實資料報關而受罰，甚至影響報關業務證照的取得或核發。