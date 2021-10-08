監委蔡崇義、田秋堇調查發現，前台北市政府體育處長孫清泉與特定業者在行政程序外頻繁接觸、往來金錢，並濫用職權，協助該業者取得公園場地優先使用權及免除場地使用費，長期多次濫用其權力，施壓下屬，情節重大；監察院6日以12比0全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監委表示，孫清泉（現任台北市政府專門委員）於2010年2月12日起至2012年3月6日擔任台北市政府體育處長期間，明知王姓女士為租借公園場地再轉租攤商抽成牟利的業者，卻私下與王女頻繁接觸及往來金錢。

監委指出，孫清泉並假借權力，不顧所屬簽呈已指出申請者並非體育團體，所辦活動亦為營利性質，體育處不宜擔任該活動指導單位，11次逕行刪改簽呈或指示所屬核准王女的申請案，並以體育處名義代王女租借場地，使王女取得大安森林公園場地優先使用權，並獲取免除場地使用費之不正利益。

監委說，由於王女2010年9月所辦活動遭民眾檢舉，台北市公園路燈管理處至現場稽核，發現體育處雖為租借場地的指導單位，但現場並無任何體育處人員，且活動現場的攤位配置、數量皆違反規定，遂以書面告誡體育處，表示如再有類似情況，公園處將依規定廢止原核准使用之處分，且一年內不受理體育處之申請案件。

然而，監委調查發現，孫清泉仍未知所警惕，甚至於王女申請的另一活動，指示體育處承辦人員掛名「共同合辦」，以利王女舉辦長達3日活動的路權申請，孫清泉擔任處長期間，可謂不顧下屬及市府公園處同仁意見，一犯再犯。

監委指出，孫清泉假借權力核准王女的申請案，除違反「公務員服務法」第5條、第6條公務員應誠實清廉之義務外，並於審核王女申請案件期間，與王女在程序外頻繁接觸，傳送多封簡訊要求王女給付金錢，又收受王女交付之支票持以兌現，亦違反行政程序法及公務員廉政倫理規範，違失情節重大。

監委表示，本案件被彈劾人身為機關首長，卻長期多次濫用其權力，施壓下屬，情節重大。為維護公務紀律，故有予以懲戒的必要。