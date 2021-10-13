日產汽車前董事長戈恩涉低報薪資等罪遭日本警方逮捕，2019年棄保潛逃偷渡到黎巴嫩。他昨天受訪時重申日本司法不公，並反控日產人員搜索他的辦公室、違法押收資料，他將提告。

日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌低報自己在日產的薪酬、濫用公款等，被控特別背信罪。他2018年11月遭日本警方逮捕，2019年3月獲准以10億日圓（約新台幣2.5億元）交保，同年12月棄保潛逃到黎巴嫩。

雖然日本政府對戈恩發布國際通緝，但黎巴嫩方面不予理會。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，戈恩因演出的紀錄片電影播出，接受日媒線上採訪；他再次重申日本司法制度有問題，刑事判決的有罪率高達99.4%，且審判曠日廢時、限制他與家人聯絡，他不後悔逃離「人質司法」，合理化自己逃亡的行為。

東京電視台報導，戈恩受訪時說，他打算在黎巴嫩對日產提起刑事訴訟，控告搜索他黎巴嫩辦公室與住家的所有人員；他主張日產相關人員進入他家等處，違法押收資料等。

日產則回應，該公司沒有從事任何違法行為，其他不予置評。

戈恩談及他的逃亡過程時表示，當時他躲在大型樂器箱內，在關西國際機場等待登機，若箱子經過X光檢查的話，他將會失去一切，所幸最後沒有進行X光檢查，他確信能夠成功離開日本。

戈恩後來搭上私人飛機，在土耳其轉機後抵達黎巴嫩。

2019年協助戈恩潛逃的一對美國父子檔於今年7月被日本高等法院判刑，美國陸軍特種部隊退役的泰勒（Michael Taylor）被判兩年徒刑，他的兒子彼得（Peter Taylor）則被判20個月。