利統19日申請登錄興櫃股票 11:452021/10/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日表示，利統公司（1293）已在19日申請登錄興櫃股票，產業別是食品業。 根據櫃買中心資顯示，利統公司成立於1994年12月間 ，董事長兼總經理為張天鴻，主要經營業務是保健食品（含原料）研發及銷售、植物用保鮮劑（乙烯阻斷劑）研發及銷售、動物、植物促長調節劑研發及銷售等，送件時資本額為1億1909萬元。利統公司2020年業績，營收4億2595萬元，稅前盈餘4804萬元，每股盈餘6.74元。 台積電重返600元 台股勁揚200點站上16900點 《櫃買市場》巨生醫19日興櫃掛牌 #利統 #研發及銷售 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣風場 外商天下 04:102021/10/19 時論廣場 友善稅制 打造亞洲理財中心 04:102021/10/19 財經要聞 中華電5G智慧醫療 導入榮家長照 04:102021/10/19 財經焦點 社評／搶進CPTPP 台灣落後一截 04:102021/10/19 焦點新聞 攜手寬量國際！證交所辦引資會 聚焦新創企業 04:102021/10/19 證券．權證 巨生醫19日每股35元掛牌興櫃 09:302021/10/19 財經 非金融商品 台灣初期不發展碳交易 04:102021/10/19 財經要聞 《金融》FED偏鴿派 ETF資金流入美股 09:112021/10/19 財經 新纖 三階段邁向零碳排 04:102021/10/19 證券．權證 申請加入CPTPP遭日示警太樂觀 蘇貞昌：極力爭取但會把關健康 09:462021/10/19 政治 櫃買中心總經理 李愛玲：債券相關商品交易熱 亞太領頭羊 04:102021/10/19 財經要聞 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 英特爾執行長頻喊話贏回芳心 陸行之澆冷水：別癡心妄想蘋果會回頭 - 財經 陸高級晶片大突破！阿里公布自研5奈米晶片「倚天710」 - 財經 - 工商 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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