櫃買中心19日表示，利統公司（1293）已在19日申請登錄興櫃股票，產業別是食品業。

根據櫃買中心資顯示，利統公司成立於1994年12月間 ，董事長兼總經理為張天鴻，主要經營業務是保健食品（含原料）研發及銷售、植物用保鮮劑（乙烯阻斷劑）研發及銷售、動物、植物促長調節劑研發及銷售等，送件時資本額為1億1909萬元。利統公司2020年業績，營收4億2595萬元，稅前盈餘4804萬元，每股盈餘6.74元。