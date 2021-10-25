《集中市場》力智申請股票上市案 審議通過 17:562021/10/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券交易所於110年10月25日召開第747次「有價證券上市審議委員會」，審議通過力智電子(股)公司(6719)初次申請股票上市案，審議結果通過。 力智電子主要業務為電源管理IC及功率元件(MOSFET)之設計銷售，董事長為許先越，總經理為黃學偉，申請上市資本額為7億705萬4000元，今年上半年合併營收為26.08億元，稅後盈餘為4.4億元，每股盈餘為6.24元。 《國際產業》德太陽能車商Sono申請IPO 估值逾10億美元 《台北股市》外資轉買、權王轉弱 險守5日線 #力智 #申請股票上市案 #審議通過 #力智電子 #集中市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102021/10/25 證券．權證 7檔IPO行情發燒 04:102021/10/25 投資理財 將拆分四個事業獨立營運 海航破產重整案 高票通過 04:102021/10/25 全球財經 國防產業明星 全訊今掛牌上市 04:102021/10/25 投資理財 陳柏惟稱蔡英文「不是隊友」 宅神吐30字酸炸 12:152021/10/25 政治 擺脫臭水溝惡名 瓦磘溝沿線5市場完成裝設油脂截留器 13:372021/10/25 生活 《基金》美股票型基金連4周獲買超 科技相關表現靚 12:502021/10/25 財經 東生華新藥專利勝訴 下月領藥證 04:102021/10/25 證券．權證 專家：擴量才能站穩萬七 04:102021/10/25 證券．權證 刪Q成功 綠營喊修罷免門檻 白喬茵：像《魷魚遊戲》一惡霸角色 08:072021/10/25 政治 綠營喊調高罷免門檻 藍委爆：當初提案修門檻的是陳其邁 11:092021/10/25 政治 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 前一波3大主流股爆致命警訊 散戶還在做多會死更慘 - 財經 「台積電之亂」高雄房價炒瘋了 近期交易卻急凍 背後原因曝光 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。