證券交易所於110年10月25日召開第747次「有價證券上市審議委員會」，審議通過力智電子(股)公司(6719)初次申請股票上市案，審議結果通過。

力智電子主要業務為電源管理IC及功率元件(MOSFET)之設計銷售，董事長為許先越，總經理為黃學偉，申請上市資本額為7億705萬4000元，今年上半年合併營收為26.08億元，稅後盈餘為4.4億元，每股盈餘為6.24元。

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