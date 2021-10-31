納智捷汽車表示，為提升國內技職教育，透過長期車輛捐贈、技師教學，並積極協助學校推動「證照+實習」目標，培育學子專業知識與實用技能，納智捷捐贈二輛智慧科技車款，作為全國工科技藝競賽優勝學校獎勵。

除了贊助全國工科技藝競賽，納智捷今年也持續捐贈車型到學校，包含修平科技大學、國立白河商工及國立臺北科技大學附屬桃園農工等，其中修平科技大學透過受贈車輛推動汽車修護甲級檢定場申請，更進一步精進學子們的汽車修護技術，提升新世代未來投入職場的競爭力。

納智捷指出，為提升台灣的汽車專業技術養成盡一份心力，自2012年來持續捐贈教學車輛予學術單位，迄今捐贈車輛達58輛，累積近4800萬元，且多為車齡三年內新型智慧車款，納智捷長期紮根並提升在地汽車產業發展，除了積極參與各項公益，更重視技職教育的紮根與養成，培育優秀汽車職人，以實作訓練、業師計劃、建教合作多管齊下建立良好根基教育，精進學子們對汽車產業的深入了解及專業技藝，推動台灣未來永續發展，讓納智捷的汽車不只能滿足市場與消費者的需求，更能成為乘載台灣青年學子啟動汽車夢想的搖籃。