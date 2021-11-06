「帽子歌后」鳳飛飛2012年1月3日病逝，長眠於桃園大溪，她的歌聲與風範仍永留存歌迷心中。明年1月是她逝世10周年，除了位於桃園的鳯飛飛紀念館籌備多時即將開館，鳳迷也自發性用自己的方式追思她。由鳳飛飛歌迷組成的「鳳飛飛—鳳學讀書會」將於12／15至明年1／15，租下台北捷運站的兩個站的燈箱，表達對她的追思與敬意。

「鳳學讀書會」臉書約有2600多位鳳友，成員表示，他們平常就會聚辦各種聚會活動，以及鳳飛飛相關講座，今年因疫情而暫停，為了紀念鳳飛飛遠行十週年，特別選在明年1／3鳳飛飛的遠行紀念日，要在捷運忠孝新生和新埔站這兩站租燈箱紀念她。

鳳飛飛生前熱心公益，她走後鳳迷把對偶像的思念化為社會關懷，曾以鳳飛飛的名義捐贈物資給弱勢團體，讓她的精神與愛能延續下去。這次鳳學讀書會本來也想舉辦義賣活動，因疫情而無法辦理，所以僅在臉書義賣鳳飛飛的一些早期作品，補助燈箱的費用，燈箱花費大約十萬元。