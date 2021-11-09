東螺溪是彰化母親之河，部分河段卻長期遭受沿岸畜牧養豬業者廢水嚴重汙染，亟須中央跨部會攜手地方共商研擬整治策略。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

立法院經濟委員會南下彰化考察東螺溪水岸生態環境，了解整治現況；水資處長馬英傑簡報說明治理現況。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

立法院經濟委員會在召委謝衣鳳（右三）邀集經濟部與相關部會，南下彰化考察東螺溪水岸生態環境，了解整治現況。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

立委謝衣鳳（中右）呼籲中央攜手地方加速研擬東螺溪整治策略，才能打造彰化冬山河，再現東螺溪水岸風華。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣副縣長林田富(中左)強調縣府已啟動「引流、減廢、接管」三部曲，盼在第四河川局協力下，期許能早日讓東螺溪水岸環境有嶄新風貌。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化東螺溪被稱為彰化母親之河，近日卻因為水流屍凶殺命案聲名大噪；擔任立院經濟委員會召委的立委謝衣鳳，8日邀集經濟部相關部會考察彰化縣東螺溪水環境計畫，盼能盡速研擬完整的東螺溪綜合治理策略。

經濟委員會考察，經濟部次長林全能、農委會副主委黃金城、環保署副署長蔡鴻德等人帶部會團隊陪同立委考察，彰化縣副縣長林田富也率水資處長馬英傑等縣府團隊人員參加。

東螺溪流經彰化縣十多個鄉鎮，沿岸農業、畜牧業、養殖業發達，長期來灌排兩用，流域周圍排水及水圳系統繁多，是南彰化農業灌溉命脈。沿岸河段有知名的台灣欒樹綠色隧道及木棉花道，每年吸引眾多遊客慕名而來，然而東螺溪同時長年飽受畜牧廢水汙染，卻因缺乏自有水源，自淨能力差，多處河段不時飄散惡臭。

謝衣鳳指出，東螺溪最主要的汙染源來自於畜牧廢水，很感激彰化縣養豬協會與地方NGO團體進行沼液沼渣與農田媒合，未來環保署與農委會也將協助養豬業者進行設備升級與減廢計畫。

她說，東螺溪水環境，需要眾人合力攜手關心、中央跨部會與地方通力合作；民眾喜歡吃台灣豬肉，讓百億養豬基金協助東螺溪沿岸畜牧業者轉型減廢，成為河川治理的一份子，才能讓彰化縣母親之河的風華再現。

彰化縣副縣長林田富表示，縣府已啟動「引流、減廢、接管」三部曲，執行行動計畫包含增加東螺溪水源、畜牧糞尿資源化、污水截流及現地處理等，縣府也將與經濟部水利署第四河川局協力進行東螺溪上、中、下游分區發展策略，營造優質的整體水環境、活絡在地文化與觀光遊憩產業，期許能讓東螺溪水岸環境有嶄新風貌。