國民黨台中第二選區立委補選人選終於出爐！前立委顏寬恒昨(9日)晚間宣布投入補選，並在記者會中強調，自己是真正的在地人，不希望家鄉變成政黨對決戰場，喊出「這場選舉不是政黨惡鬥」！對此，名嘴謝寒冰昨表示，顏寬恒出來講這番話，其實就是要提醒大家，希望大家重新回到這場選舉真正應該思考的本質，而非受意識形態影響！

顏寬恒昨晚在父親顏清標、國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、楊瓊瓔、許淑華、謝衣鳳及眾多藍營市議員陪同下，宣布承擔國民黨的徵召，投入明年1月9日中二選區補選。他提到，這場補選真正意義是關心在地、關心地方發展和需要，百姓是樸實的，需要有好的空氣，「我們出門不需要穿防彈衣，我們只要安居樂業」、「這場選舉絕對不是政黨惡鬥，這場選舉是讓民眾了解誰能夠為地方爭取權利，成為地方代言人」。

對此，謝寒冰昨在中天政論節目《正常發揮》中談到，顏寬恒出來講這番話(不是政黨惡鬥)，其實就是要提醒大家，希望大家重新回到這場選舉真正應該思考的本質，而不是被意識形態影響；謝提到，自己日前也說顏會出來參加補選，事實也是如此，因為如果顏不出來，怎會對得起當初支持他的人，現在也為鄉親出來，雖然遲了幾天，但這樣很好，輸贏就看選民選擇。

另外顏寬恒也談到，在宣布參選前、選戰還沒開打，攻擊和汙衊已經是鋪天蓋地，謝寒冰對此則表示，會有爆料，在選舉也算很正常，他相信顏家人已經想清楚，只要踏上政治這條路，就勢必得面對這樣的事情。