對於民進黨今（14）日全代會通過，六都皆由黨主席蔡英文徵召一事，有網友帶風向表示，不是蔡英文獨裁，剛好相反，蔡英文是出來蓋印章的無權天子。不過卻被其他網友反駁，不就黨內矛盾，廝殺起來更慘烈、更沒品！

民進黨全代會下午登場，會中除了為台中二選區立委補選候選人造勢，重頭戲是身兼黨主席的蔡英文總統將下達全黨動員令，重申年底公投「四個不同意」的目標；會中並通過2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例。

按照今天通過的2022年縣市長選戰依照條例內容，六都皆由黨主席蔡英文徵召，執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣3個縣市須辦理初選。

至於處理非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，條例明定，將成立「2022年選舉對策委員會」負責，選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命。

有網友在PTT帶風向表示，這個體制的實務運作不是蔡英文獨裁，剛好相反，蔡英文是出來蓋印章的無權天子。是民進黨的諸多派系頭人根本不想承擔責任，內部大戰一番之後，表面上全部推給蔡英文決定，其實是大部分都擺平的、已經喬好的。

不過這種說法卻被其他網友諷刺，X啦，不就黨內矛盾，掌權前還有共同敵人，掌權後黨內矛盾加劇，各懷鬼胎互相傾輒，黨內廝殺起來更慘烈更沒品！