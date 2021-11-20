12月18日將舉行四大公投投票，其中針對「反萊豬」公投案，民進黨文宣口徑一致，將反萊豬等同於反美豬。對此，資深媒體人陳揮文指出，「公投主文」就沒有美豬啊！民進黨立委高嘉瑜則坦言，美豬是不是等於萊豬？「當然不是」，美豬大約只有2成含有萊劑！

資深媒體人陳揮文18日在《新聞大白話》指出，反萊豬跟反美豬當然不一樣，蔡英文他們連這個都搞不清楚？他們一定清楚，所以一定要知道「民主退步黨」的伎倆，「公投主文」有寫美豬嗎？「公投主文」就沒有美豬啊！所以根本不是反美豬！

陳揮文說，為何高嘉瑜臉書會犯同樣的錯？合理懷疑是黨中央下令的，所有立委（民進黨）都把萊豬說成美豬，整個「民主退步黨」一起說謊。並且，大陸也有美豬，大陸美豬都沒有瘦肉精，為何台灣吃不到無瘦肉精的美豬？

民進黨立委高嘉瑜解釋，公投的標語中央黨部有制式的說明方式，美豬是不是等於萊豬？「當然不是」，美豬大約只有2成是含有萊劑，所以有要求明確標示，自從開放到現在也沒有商家敢進口，因為進了之後也沒人敢吃，對商家也有影響。

陳揮文補充，非常開心聽到高嘉瑜說萊豬跟美豬是不同的，講得太好了！那請高嘉瑜馬上把臉書改掉可以嗎？「妳講的和妳臉書寫的是兩回事！」「這樣會不會害你被開除黨籍？」

高嘉瑜說，「應該不會啦。」陳揮文：「那妳就改啊！妳現在在改是不是？」高嘉瑜：「沒有啦！」陳揮文：「還是妳不改？」高嘉瑜：「哈哈，我回去了解一下。」

陳揮文直言，這就是高嘉瑜的矛盾，她的良知告訴她萊豬和美豬是不一樣的，可是中央黨部要求把萊豬和美豬綁在一起。高嘉瑜回應：「沒有要求啦！」