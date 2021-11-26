民進黨舉辦「四個不同意台灣更有力」公投說明會，26日由立委林岱樺於高雄林園區廣應廟廟埕廣場舉辦，行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁都出席助講。尤其提及萊豬議題時，蘇貞昌說，台灣要加入國際組織就要遵守國際規矩，公投若過台灣會被質疑出爾反爾。

四大公投將於12月18日舉行，延續宣講活動，立委林岱樺26日於在林園區廣應廟前舉辦的公投說明會，並且邀請行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁助講，現場約莫晚上6點多就已經湧入不少人，主辦單位喊出現場約有3千人到場響應。

現場由立委林岱樺、高雄市長陳其邁、以及行政院長蘇貞昌接力開講，輪到蘇貞昌時，他拿出招牌撞球桿，針對公投議題一一說明，先以介紹一連串政績開場，接著他提到，國民黨用4個公投要大家跟他們走，首先是重啟核四議題，但現在怎麼重啟，核四廠執照過期，機件停產，燃料送回美國，又通過地震斷層帶，因此大家要投下不同意。

至於三接議題，蘇貞昌則呼籲不同意遷移三接公投案，要確保送電穩定，不用南電北送，才可以用電穩定，國民黨又說要送到台北港，但連新北市長侯友宜也拒絕，身為國家主人，為了用電安全大家要投不同意。

而蘇貞昌提及萊豬議題時表示，現在台灣要跟國際做生意，要加入國際組織CPTPP，就是要符合國際組織標準，但要是萊豬公投過了，台灣就沒辦法加入，他轟：「國民黨搞這齣，就是要害蔡總統說話不算話，才弄這個公投，此案如果通過後，會讓世界認為蔡總統說話不算話，倒退嚕！」

至於公投綁大選，蘇貞昌說，選舉時還可以看照片選人，但公投都是要看字，三年前綁再一起，甚至還邊投邊開票，所以選人跟選事這不能綁在一起，他說：「國民黨沒別的就用這招，看有沒有機會回來」，因此呼籲要投下不同意票，一起決定國家政策和台灣未來。