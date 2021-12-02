中央選舉委員會舉辦第4場次全國性公民投票案意見發表會，於今(2日)上午10點30分至晚間7點30分，依序於台視直播，並同步於中選會網站直播。首先由第18案「反萊豬」於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為醫師蘇偉碩，反方代表人為台灣大學醫學院毒理學研究所教授、醫師姜至剛。

接著，第19案「公投綁大選」於下午1點至2點舉行，正方代表人為淡江大學國際事務學院長包正豪，反方代表人為律師洪偉勝。而第20案「珍愛藻礁」為下午3點至4點，正方代表人為荒野協會理事長劉月梅，反方代表人為行政院政務顧問、經濟部核能發電後段基金管理會委員、內政部土地徵收審議委員會委員謝志誠。最後，第17案「核四重啟」為晚間6點30分至7點30分，正方代表人為該案領銜人黃士修，反方代表人為社會民主黨台北市議員苗博雅。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

另外，以下為此次各公投案主文：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）