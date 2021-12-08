立法院司法法制委員會今天舉行「從核四安全提揭弊者保護制度」公聽會。對於「重啟核四公投」反方持斷層安全疑慮論點，前環保署長魏國彥在會中表示，民進黨執政後，2019年9月2日的一場地調所會議，決議把核四周邊幾條斷層連成一條線，這導致在計算核四最大地動速度有了不同的參數。

魏國彥指出，2011年發生日本福島核災，2013年在立法院要求下，台電地調所做了重啟核四地質調查，確定了S斷層存在，在此之前都叫S構造或S線型。政黨輪替後，2019年9月，地調所開了專家會議做成結論，把核電廠北邊海域斷層連接起來，成為93.9公里長的斷層。

魏國彥表示，這樣的決議，會在計算核四附近斷層帶的最大地動速度時，就有了不同的參數；原來的報告算最大地動速度是0.27g，但是在那場會議決議把斷層連成一條線之後，算出了0.618-0.817g以及0.45-0.57g的結果，最大地動速度增加了2到3倍，對核能電廠的安全評估就有了新的參數。

魏國彥質疑，這場內部會議沒有公開資料，應該把原始資料打開，供國內外學者來討論，大家一起來評估，不是一場看不到資料的內部會議，只看到三條結論就要做論定。他批評核四的問題是資訊不對稱的辯論，很多內部資料外界看不到。

魏國彥也指出，必須要發生比九二一更強烈的地震才會造成核四廠的威脅，九二一大地震約6-7級，核四廠則必須要發生8-9級才會形成危險；且根據台灣地震科學中心發表的地表震動機率圖，五級地震可能發生的機率，核四廠發生機率最低；根據中央氣象局地震測報中心的資料，規模6以上的地震在核四這帶發生的可能也完全沒有。

魏國彥表示，「倒洗澡水不要把嬰兒也倒了」，對於核四周邊斷層的問題，是不是有些誇大了，若發生這麼大的地震，北台灣安危都有問題了，那為了總統安全，就應該換地辦公，為了國家安全應該要遷都。