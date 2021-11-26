包括反萊豬公投等四大公投案將在12月18日登場，民間團體近日指出，農委會主委陳吉仲把歐盟與美國「賀爾蒙牛肉」貿易爭端案例偷置入「萊克多巴胺」，企圖影射「萊豬」等同於「賀爾蒙牛肉」，為混淆視聽，陳吉仲今天回應，針對美國在WTO控訴歐盟，或者最後針對泰國採取的關稅優惠取消，造成泰國有7.8億元美元的關稅優惠損失，或歐盟沒有依照國際的遊戲規則，所付出代價，每年高達一、兩億美元的配額這是事實，這表示沒有依照國際規範的時候，所付出的代價。

陳吉仲說，台灣依照規範開放，也有完整的配套措施，比方消費者可以在市場上清楚辨識產地來源國，再加上採取日本模式，國內台灣豬不使用萊克多巴胺，消費者都選擇國產豬，國產豬肉市佔率提高至93％，價格維持高檔，消費者又可以看到清楚的標示。

至於民間團體昨天指其為行政院三寶之首，陳吉仲則回，如果國民黨有這樣一個完全沒有任何專業的發言，全國消費者、農民都會看在眼裡，自有公評。