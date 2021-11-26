四大公投將於12月18日舉行投票，總統蔡英文在歷經8年之後，昨(25日)首度以總統身分赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察，強調三接與藻礁議題有穩定供電、降低空汙、淨零轉型等三大關鍵，盼各界一起支持這個雙贏方案，並在臉書發文，其中最後一句為「12月18日的停建三接公投案，請大家投下不同意」；對此，經常在臉書針砭時事的藥師林士峰昨(25日)表示，如同反萊豬進口議題一樣，總統扭曲了公投的題目。

蔡英文在臉書的貼文最後一段指出，「藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展。環保和國家發展可以雙贏，我要請大家一起來支持這個雙贏方案，12月18日的停建三接公投案，請大家投下不同意」。

不過，珍愛藻礁公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域） 」因此，林士峰指出，我們沒有人反對停建三接，而是希望三接能夠遷移到別的地方，確實的保護難得的藻礁生態。

林士峰質疑，「都已經是一國之君了，難道宣傳政府的立場，還得靠造謠扭曲公投題目，才能達到政府的目的嗎？」