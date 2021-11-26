為反制珍愛藻礁公投，蔡英文總統喊話蓋三接的同時，將編10億藻礁保育基金。對此，國民黨立委葉毓蘭今表示，這在犯罪學上就叫「封口費」，也像是「贖罪券」，證明蔡政府法理上實在站不住腳，才用這種方式企圖封住人民的口。

4大公投壓力逼近，蔡英文總統昨赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察，宣布將設10億元生態跟藻礁保育基金。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政認為，護藻礁「不是一張嘴巴把錢丟下去」，若方向搞錯，只會更慘。

國民黨立委陳以信今指出，當初說藻礁永存的蔡英文，現在卻要蓋三接，昨天還信誓旦旦說在旁邊蓋碼頭不會對環境造成影響，根本是換屁股就換腦袋，這麼大的建築物就蓋在保育帶，怎麼可能不傷害藻礁，若讓政府繼續蓋下去，藻礁必然會消失。

國民黨立委李貴敏表示，蘇內閣顯然已成為「三寶內閣」，才會有農委會主委把被台灣列為禁藥的萊劑當成保健食品；連經濟部長都說美國萊豬和莫德納疫苗一樣都經FDA認證怎麼會有毒，證明官員對人民擔心的事完全無感，面對問題也不檢討、不反省更不道歉，難道還要繼續讓三寶內閣拿民脂民膏接受奉養？

李貴敏強調，現在蔡政府只問政治、不問民生，面對公投，只想抹黑在野黨與民間團體，1218的公投已經成為目前展現民意的唯一機會。

國民黨立委葉毓蘭則直言，每當社會發生車禍等各類案件後，法官往往都會要雙方嘗試和解，某種程度來說，這種和解在犯罪學上就叫封口費，也像是贖罪券一樣，往往某一方在法理上站不住腳了，才用同意和解；她說，現在蔡英文編10億藻礁保育基金，就是要用同樣的方式封住人民的口。