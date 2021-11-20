蔡英文總統出席公投說明會，一上台就呼籲大家投下4個不同意。（洪靖宜攝）

民進黨於高雄舉辦南區社會力公投說明會，邀請雲嘉嘉南高屏地區公協會、工會等各產業團體理事長、會長和重要幹部參與公投說明會，現場包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都現身於漢來國際宴會廳巨蛋會館，蔡英文喊話要投下4個不同意，她說，公投不是政黨輸贏，是關係台灣人要告訴全世界什麼，如果又走回頭路，大家覺得台灣變來變去，失去信任，過去努力會付諸流水。

公投將於12月18日舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花，高雄民進黨黨籍立委和市議員，20日集聚在漢來國際宴會廳巨蛋會館，參與「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，現場邀請百工百業意見領袖，現場湧入約千人。

高雄市長陳其邁上台時，先分享當時台積電選到高雄投資過程，他在水、電、土地上市府做了很多的努力，他拚到頭髮都白了。如今公投議題上，為了讓高雄轉型，一定要蓋不同意，他轟這場公投就是國民黨帶頭亂，要拜託大家，下達動員令，全民站出來發揮穩定力量，成為政府改革的助力。

接著，行政院院長蘇貞昌上台時，拿出撞球桿進行簡報，針對4大公投議題，呼籲投下不同意票，細數蔡英文總統任內政績，還轟國民黨只剩一個亂字。喊話這一票決定國家的政策，決定台灣未來，這不是一人輸贏，是否走得出國際，需要大家動員決定台灣未來。

輪到總統蔡英文上場時，她一上台就先呼籲這次公投一定要「4個不同意」，她說，感謝百工百業的支持，展現團結，就是要過公投這一關，最近高雄有好消息就是台積電到高雄，很多國家都很羨慕能有半導體設廠，她特別指出，高雄市長陳其邁鍥而不捨的爭取，她還笑說：「很煩！一直講，但我一邊罵一邊記」，兩年拚四年，拚來台積電投資，真的是選出個很棒市長。

她接著提到今日主題公投，首先蔡英文提到，不同意重啟核四，先前陳其邁在議會質詢提到高雄不要核廢料，全台灣沒有縣市首長願意收核廢料，北北基宜桃都沒有人要支持核四，核四是拼裝車，又在地震斷層帶上，沒人可保證安全，重啟還要花費鉅額投資。

另外，不同意停建三接公投，提出三接再外接方案，興建三接可以一年發137億度的電，改善南電北送，減少中南部空汙，三接一但停建，一年要多燒500萬噸煤來替代，牽涉到供電和空汙問題，藻礁保育上也提出雙贏方案，規模大幅縮減開發範圍。

至於反美豬公投，蔡英文說，還沒有國際標準年代，民進黨確實對萊劑使用表達過疑慮，不過再Codex公布標準後，民進黨就決定接受，馬政府開放美牛已經9年沒有傳出健康問題，進口量成長3倍，FTA疫苗認證，為何美豬就不能，因此豬肉進口也會把關，做生意有來有往，台美TIFA重啟對話，台灣也申請加入CPTPP，進一步開放美豬市場，展現台灣解決困難貿易決心，走回頭路國際會怎麼看台灣，去依賴單一市場老路，不要再走到邊緣道路，要走向世界。

最後，公投綁大選上，要主張選舉和公投拆開，邊投票邊開票影響品質，讓選務單純化，讓大家理性冷靜思考國家重大政策，讓公共政策討論能更加周延。

她總結，公投不是政黨輸贏，是關係台灣人要告訴全世界什麼訊息，如果又「倒退嚕」，大家覺得台灣變來變去，會失去信任，過去努力會付諸流水，大家要攜手打這一戰，百工百業支持我們是因為我們有相同理念，把台灣可以信賴正確訊息傳遞給全世界，同時也是為了下一代。