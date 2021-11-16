前立委顏寬恒投入台中立委補選後，其家族一直遭民進黨放大檢視，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，民進黨想要把前立委顏寬恒和其父顏清標綑綁在一起策略恐怕無用，只怕會後悔莫及。

對於台中立委補選，沈政男昨（15日）在臉書發文表示，民進黨的策略是把顏寬恒與顏清標綁在一起，「打爸爸就可以打到兒子」，但顏清標叱吒海線，是什麼時候的事了？沈直言，年輕人早就不知道了。

沈政男認為，顏寬恒歷經幾次選舉，勝利又失敗，對於形象包裝與網路操作已經更加嫻熟，如果把顏寬恒視作「冬瓜標2.0」，將會後悔莫及。至於顏寬恒該怎麼打？沈政男認為選戰主軸要放在「溫柔敦厚vs.咄咄逼人」，跟刪Q一樣，對方要打「抗中保台」，顏就必須拉回「性格與作風之戰」。

針對自己及家族屢遭抹黑，顏寬恒11日表示，這些網路攻擊、抹黑栽贓不曾間斷，他曾多次告訴父親「有媽祖的慈悲心很好，但對抹黑造謠的行為，慈悲無用」，將分別委託律師提告，交由司法還他們清白。