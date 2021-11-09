城中城受災戶第2梯次搬家，高雄市政府社會局持續協助受災民眾尋找租屋或者依親，今日並協助10位受災民眾遷居新住處，看到打包好的一箱箱個人用品及衣物等，由搬家公司送至新住處或親人家，受災民眾心中的大石頭放下，安頓下來後終於可以重啟新生活。

工作人員上下樓層來回好幾趟，協助將受災戶的物品搬下樓及放置吊籃上。「我的行李就這樣，再麻煩幫我載過去。」郭先生一邊清點物品，一邊跟工作人員道謝，他很感謝社工前天陪同打包搬家，其他受災戶之行李、家電等物品，也在社工協助下，載往租處或親人家。

受災戶陳伯伯打包搬家時，打開房間內每個櫃子逐一巡視，連廁所、廚房都不放過，他深怕珍貴的物品留在城中城裡沒有帶走。「這些照片跟佛像一定要帶走。」

打包過程中，陳伯伯找到他與小學同學60周年及導師的合照，很高興地向社工介紹照片中每位同學，對他來說，這些都是生活及成長回憶；另外，陳伯伯手裡抱著一尊佛像，他說這尊佛像對他意義非凡，大火發生時本來要打開房門往外逃生，但看到門外充滿濃煙，立即將房門關上並開啟手電筒在窗邊揮舞求救，剛好這尊佛像也放窗邊，似乎冥冥中保佑他安然脫困，因此這兩項物品都要陪伴他到新家。

陳伯伯感慨說，雖然原本的家已經不在，但人還健在，面對未來新生活，他抱持著樂觀的心態，他感謝社會局社工從他住院、出院、旅館短期安置、尋找新租屋處及打包搬家，一路溫暖陪伴，把他當作家人看待，對於社會局的暖心服務、提供日常生活所需用品，他看在眼裡，讚許市府團隊凡事盡心盡力做到最好。

高雄市政府社會局表示，從城中城火災事件發生到現在，社會局持續協助各罹難者家屬、傷者及受災住戶的情緒支持、申請安置或租屋及依親補助；社工們陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家及返家取物等事宜，截至今日止，社工陪同打包整理501人次、社工師公會陪同取物服務219人次。市府團隊加緊腳步協助城中城住民安頓家戶，盡速讓他們恢復穩定正常的生活。