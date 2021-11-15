桃園市中壢汙水下水道系統BOT案歷經官司纏訟8年，市府最後以和解落幕取回地上權，相關計畫重新招標後，15日舉辦中壢水資源回收中心動土，預計總接管戶數19萬9973戶，範圍涵蓋中壢、平鎮都市計畫區，第一期工程預計2023年9月，並完成5000戶用戶接管。

市長鄭文燦指出，中壢汙水下水道BOT計畫集汙範圍，涵蓋高鐵桃園車站特定區、中壢及內壢交流道附近特定區計畫區、中壢平鎮都市計畫區及龍崗、平鎮山仔頂等地一併納入。水資源回收中心全期每日汙水處理量達15萬6800 噸，其中第1期水資源回收中心工程預計2023年9月完工並完成用戶接管5000戶數，目前中壢汙水下水道管線正由中壢區新生路三段往中壢市區方向推進中，施工期間也會透過完善的交維措施，使工程對桃園市民的不便降到最低。

他也說，藉由中壢汙水下水道系統BOT案，希望大幅提高中壢及平鎮家庭接管率，目前桃園11個系統陸續進行用戶接管，桃園從升格前接管率不到5％現在已到28％，很快會朝40％接管率目標邁進。而位在青埔的水資中心未來會是環境教育場所也是綠建築設計，將配合新街溪河岸整治成為親水綠帶，桃園下水道接管計畫同時也進行後巷美化，改善窳陋成為友善空間也受到社區民眾歡迎。