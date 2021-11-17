6年前新北市地下汙陳姓承包商，在三重地下涵管施工時吸入有毒氣體致死，外界原本認為是沼氣肇禍，檢方查出是秋棠企業排放含氰化物的工業汙水奪命，死者家屬提告求償，一審判賠1229萬多元，二審判賠725萬8379元。可上訴。

台灣高等法院二審認定，事發時氰化物毒氣係伴隨大量水體，由下水道底部導水槽流至人孔，而水體係由秋棠公司非法排放未經處理之電鍍廢水所產生，公司及負責人須負賠償責任，扣除事故後已受領犯罪被害人遺屬補償金後，重新計算賠償金額。

2015年6月3日水利局委託包商施作三重區中正北路汙水下水道抓漏工程，45歲包商工人陳益智傍晚7時許帶著21歲愛子陳峻偉上工，父子倆進入深6米地下道後，旋因吸入不明氣體昏厥現場並失去生命跡象。

事後陳峻偉送醫不治，陳益智則挽回一命，初步調查認為是陳益智父子便宜行事，進入下水道前未依程序檢測沼氣，「僅用鼻子聞」而肇禍。但新北地檢署調查逆轉發現，殺人元凶是電鍍業者秋棠企業排放的劇毒汙水。

檢方及新北市環保局在案發後1個月重回廠區採樣，發現水中仍有劇毒的氰化物及銅、鎳、鉻等重金屬，其中氰化物超標4.34倍、銅超標13.7倍、鉻超標24.6倍，鎳更是超標120倍，追查後確認為秋棠企業所排。