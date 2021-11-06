「風神車隊」手搖車環台活動6日在台中市豐原登場。（風神車隊提供／陳淑娥台中傳真）

「風神車隊」2021年手搖車環台活動6日在台中市豐原登場，由台中市身心障礙福利協會理事長魏睿騰授旗，展開長達9天的環台之旅，將挑戰10個縣市山脈與景點，讓身心障礙者展開新的人生視野。

風神手搖車幫助很多身心障礙者走出家門，用手搖車到達不易到的地方，開拓生活和視野，過去10年間一批又一批的身障騎士踏遍台灣各地，在全台留下手搖車騎士的身影，這一路走來有諸多困難，身障朋友憑著毅力與恆心，挑戰全台每個鄉鎮，也為他們帶來巨大的成就感。

風神車隊表示，環島活動今年邁入第11年，自2012年起車隊成立後，更號召全台身障朋友加入，在幾年推動後，各地皆有「風神車隊」隊員；且協助各縣市身障協會及團體成立「身障自行車隊」，包括台北生命勵、南投順風車隊、嘉義諸羅山車隊、澎湖澎風車隊車隊，11年來累積約有650個身障車友。

受疫情影響，每年贊助捐款今年銳減，台中惠文扶輪社得知後，社長黃琯予發起社內予社外捐贈活動，共有35個公司社團與個人加入，響應風神車隊2021年環台活動；台萬工業也加入捐贈活動；六毅科技則捐贈出維修零件與耗材；北美華商經貿總會長鄭秀明則在加拿大大力響應活動。

風神車隊指出，喚起社會人士對身障者的重視與關懷，以同理心面對身障朋友，進而讓更多身障者走出戶外，成為社會的助力而非負擔，是風神車隊的附屬任務；用台灣自行研發的身障自行車，馳騁在美麗的寶島上，讓未來的台灣，真正逹到「行無礙，心無礙」地步，何嘗不是另一種「台灣奇蹟」。