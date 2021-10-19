農曆春節將近，不少海外台商、民眾已在安排回鄉事宜，因此各縣市的防疫旅館陸續額滿，北市觀傳局長劉奕霆19日坦言，雖然年前14天都有空房，但可能無法在價格與地點上符合民眾需求，近期也發現有業者「坐地起價」，未來打算找法務局、消保單位研議，盡可能管制。

台北市議會19日排定教育部門質詢，吳沛憶詢問市府是否有盤點防疫旅館量能，倘若市民返台訂不到房間又該如何因應。劉奕霆回應，北市現有的132家防疫旅館、9500房，目前都有餘裕，年節前14天也都有空房，只是可能會不符合民眾價位和地點上的需求。

吳沛憶再追問，她近期有聽到民眾陳情，發現業者似乎出現坐地起價的狀況。劉奕霆則坦言，目前旅館房價還沒有一個方式來制定，但確實有看到類似狀況，為了因應年節返台潮，觀傳局已經有打算找法務局消保單位，是否針對房價做一些規範，會做相關研議。

劉奕霆強調，目前接獲同仁反應，漲價金額每日落在300到1000元左右，不過因為一次要入住15天，民眾感覺就會漲很多；旅館業在假日期間本來定價就比較高，但會要求業者固定，不能預訂期間是一個價格，後來是另一個價格，或是把價格列清楚，不得用其他事項增加費用。

此外，議員陳慈慧追問，目前防疫旅館每日住房率約6成1，是否有業者主動提出退場？劉奕霆回應「有6家旅館申請」，陳則質疑，市府對業者因違規退場有訂出要點，但業者主動要求退場卻沒有相關指引，倘若因做過防疫旅館導致民眾疑慮、擔心會不乾淨怎麼辦。

劉奕霆則說，對於主動退場的防疫旅館業者，目前都是等住客清完，將環境整理後再轉型，但坦言市府目前沒有明確的退場要點和內容，未來會研擬相關退場的書面指引。