台中市潭子區驚傳一名阿嬤以繩索勒斃過動孫的慘劇，社會局表示，不幸死亡的13歲少年患有過動症，接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，每月領有補助及津貼，阿嬤曾因獨留孫子而接受親職教育處分；平日有親屬往來提供家庭支持。

社會局指出，目前法院已裁定羈押阿嬤，另一名孫子目前交由親屬照顧，學校端將提供輔導，社工也會持續觀察評估孩子的身心影響，提供諮商輔導服務。