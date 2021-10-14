台中過動孫遭勒斃慘劇 社會局：嬤曾獨留孫在家遭親職教育處分 12:032021/10/14 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市府社會局表示，這名疑勒斃過動孫子的阿嬤，曾因獨留孫子在家，而接受親職教育處分。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市潭子區驚傳一名阿嬤以繩索勒斃過動孫的慘劇，社會局表示，不幸死亡的13歲少年患有過動症，接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，每月領有補助及津貼，阿嬤曾因獨留孫子而接受親職教育處分；平日有親屬往來提供家庭支持。 社會局指出，目前法院已裁定羈押阿嬤，另一名孫子目前交由親屬照顧，學校端將提供輔導，社工也會持續觀察評估孩子的身心影響，提供諮商輔導服務。 北京無統一時間表 不會主動武統 鱷魚被蟒蛇緊纏居下風 激戰40分鐘奇蹟脫身 #阿嬤 #社會局 #勒斃 #過動 #慘劇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不排除人為縱火 鹽埕城中城大火警帶回4人調查 11:362021/10/14 社會 500元動滋券「中了也不想領」 網曝1缺點：去年比較好用 11:432021/10/14 生活 陳柏惟罷免日倒數！ 盤點網友最常討論的十大驚句、爭議 09:382021/10/12 政治 衛福部心口司將改組 陳時中預告「過年前完成」 10:262021/10/14 生活 從智慧音箱看物聯網的困境 04:102021/10/13 時論廣場 砂石場壓死小黃 桃園市府勒令停工重罰30萬 17:192021/10/12 社會 台中人倫悲劇 13歲過動孫拒上學 慘遭阿嬤繩索勒斃 10:532021/10/14 社會 歌手涉毒5年現況曝光 發文求「放我一條生路」下場卻GG 09:332021/10/13 娛樂 我身邊的大陸人》多少深閨夢裡人 22:012021/10/12 兩岸徵文 男血尿急就醫 膀胱驚藏200顆結石 醫生也傻眼 15:332021/10/13 健康 《逆局》播完12集張榕容才登場 曾敬驊被封「最帥殺人魔」 19:202021/10/12 娛樂 社會熱門新聞 鹽埕城中城惡火死傷慘重 PTT首PO爆料文警列重要證據 - 社會 不斷更新》「高雄第一鬼樓」城中城大樓陷火海 已14死37傷 - 社會 高雄第一鬼樓遭火噬 從繁華淪為廢墟 40年傳說曝光 - 社會 屏東遭挖眼女店員出院了 睜眼甜喊「我看得到別擔心」 - 社會 恐怖現場畫面曝光 城中城大樓全面狂燒已成廢墟 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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