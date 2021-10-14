「潘朵拉文件」（Pandora Papers）調查報告揭露，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）涉嫌透過子女經營的企業出售一家礦業公司，引起爭議，反對派今天推動彈劾案。

左翼國會議員賀西（Tomas Hirsch）聲稱，皮涅拉利用「辦公室做私人生意」。賀西在眾議院提出指控，這是彈劾程序的第一步，而整套程序可能要持續數週。

智利公共檢察官辦公室本月8日針對多明加（Dominga）礦業公司2010年的出售案展開調查，當時皮涅拉處於第一個任期。

這項調查是因「潘朵拉文件」揭露的內容所引發。「潘朵拉文件」是國際調查記者聯盟（ICIJ）針對全球領袖的隱藏財富所撰寫的大批報告。

身為智利富豪之一的皮涅拉否認這些指控，還說他曾在2017年一項調查中免於被起訴。

檢方上週展開新調查時，皮涅拉說他「全然相信法庭會像過去一樣證實沒有違法情事、證明我完全清白」。

國會消息人士向法新社解釋，現由反對派控制的眾議院將決定要通過還是駁回對皮涅拉的控訴，表決將於11月第一週進行。

一旦表決通過，此案將提交參議院，參議院將擔任陪審團角色，決定皮涅拉的命運。

這是針對皮涅拉提出的第2起彈劾案。上一案是在2019年提出，主要指責他殘酷鎮壓示威者，但未彈劾成功。

智利人民將在11月21日投票選出新總統和新國會，預期彈劾案會在此之前有結果。皮涅拉的第2個任期自2018年3月至2022年3月11日止。

此外，智利中央銀行今天宣布大幅升息，將基準利率從1.5%調高到2.75%，創下20年來最大升幅，致力對抗通貨膨脹壓力。

智利央行發表聲明說，升息是因「宏觀經濟的發展增加了在政策範圍內把通膨收斂在目標3%之內的風險」。

國會投票允許智利人3度從個人退休儲蓄中提領資金以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的經濟和社會困境，導致流動性增加，刺激了通膨。

2020年底，智利的通膨率為3%，但數名專家警告，若國會同意人民第4度從個人退休儲蓄中提款，恐怕會出現「經濟過熱」和通膨風險。