彰化地檢署女檢察官莊珂惠2018年偵辦一起妨害家庭案時，將被告黃姓女子帶往檢查室勘驗身體，除命全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝私處，遭監察院彈劾，移付懲戒。司法院職務法庭審理後，19日判罰俸4個月，可上訴。

莊珂惠被指2018年偵辦妨害家庭案時，為採集證據，將黃女帶往檢查室勘驗身體，不僅命黃女全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝黃女私處。當時高檢署責成台中高分檢調查，認定莊雖未涉性騷擾，但有疏失。

高分檢另查出，莊女在偵辦越南籍阮姓女子涉詐騙案，辱罵阮女：「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，還以卷宗摔桌，有不當言詞。

法務部前年4月召開檢審會審議莊珂惠懲處案，最後給予警告及書面敦促注意處分，但監察委員王美玉申請調查後，認定莊的偵查作為過於粗暴，且過程中有重大疏失，因此投票通過彈劾。

莊珂惠是司法官訓練所47期結業，個性嫉惡如仇，過去在雲林地檢署服務時，因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」，2018年初更因一起妨害性自主案件被告聲押案，當庭嗆法官「腦袋不清楚」，差點被法辦。