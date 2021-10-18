獨派團體今天召開記者會，會中提出設置國安專責法庭丶檢討修正國安法規丶嚴懲涉共謀案公務員等五大訴求，呼籲政府行政、立法與司法部門就共諜嚴重危害台灣國家安全應予全面加強重視。

台灣南社社長翁銘章和綠委管碧玲今天在立法院共同召開「共諜危害台灣國安記者會」，邀請台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣獨立建國聯盟、台灣教授協會、台灣維吾爾之友會、台灣青年反共救國團等公民團體共同呼籲加強國安。

翁銘章首先就聯合聲明內容提出五大訴求：請司法院研議設置國家安全事項專責法庭；請立法院對於現行涉及國家安全之法律作全面性再檢討修正；涉共諜案之現任公務人員應予以最嚴厲之處罰。

行政院相關部會對於在國內一些呼應中共或危害國家安全之言論，應在言論自由與防禦性民主之間，有較清楚的認知區隔，防止國外勢力或台灣親共團體，以民主之制度來摧毀民主；法官學院應將國家安全、國際政治情勢等課程納入司法官養成之基本修涵，培養司法官對於間諜嚴重危害國家安全行為態樣之認知。

管碧玲引用高檢署統計，2015年至2020年9月涉犯國安法共222案，卻只有19件判6個月以上，且其刑期都相當的輕微，立法院去年6月修法除加重罰則與刑期外也將不同犯罪樣態納入條文之中，但她認為，還是要加強我們的司法與法務人員對於國家安全與國際情勢有與時俱進的專業訓練，才不至於將共諜案輕判成一般案件。

台灣社社長李川信也引用10月14日前美國總統歐巴馬時代國務卿萊斯「中國遙控台灣內部的親中勢力顛覆政權，讓台灣政府難以施政，以達到統一目的」的說法，強調國安五法有必要針對內部親中勢力甚或是共諜行為積極展開調查，而不是空有國安五法但卻是變成共諜的保護傘。

台灣教授協會會長許文堂也表示，中國利用收買、威脅、滲透，企圖影響各國形成有利中共的政策，中國沒有網路自由卻積極利用自由世界的網路自由進行認知戰，癱瘓民主效率，許多國家早已開始警戒並提出反制，在台灣卻有一群人，不僅不想防禦，還想當中共馬前卒，充當第五縱隊，讓台灣人當韭菜。

台灣北社秘書長潘威佑提到，許多共諜案輕判已經使民眾對於法官的信任度產生相當大的質疑，他舉例，2018年新黨青年軍王炳忠案無罪、2009工黨主席鄭昭明與其兒子軍備局中校退役鄭智文共諜案，最高法院依其違反「國家安全法」也只輕判鄭昭明10月，鄭智文1年徒刑，皆可緩刑3年，並只需罰鍰各20、30萬元。