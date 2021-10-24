時代力量今日舉辦時力北美黨部線上開幕記者會，時力黨主席陳椒華表示，北美黨部是時代力量首度在海外的第一個據點，台灣長期受到中共打壓案例層出不窮，時力不仇視中國，呼籲在平等、尊嚴上進行國與國的交流，未來更持續致力台灣的國家正常化。

陳椒華指出，時力創黨至今面臨無數挑戰，曾爬上顛峰，也走過低谷，不變的是對人民的承諾，歷經政壇翻滾，現有3席立委，11席縣市議員，優秀的表現是我們面對2022選戰的基礎，爭取更多人民的支持。

陳椒華表示，北美黨部是時代力量自2015年創黨以來，首度在海外成立的黨部，長期台灣受到中共打壓案例層出不窮，且力道逐漸加強、加深，時代力量持續積極為台灣發聲倡議，未來密切關注台灣的外交發展及國際處境，並更持續致力台灣的國家正常化。

立委邱顯智指出，這幾年台灣外交處境艱難，是一個困難的國家，中國對台灣窮兵黷武、文攻武嚇日趨嚴重，中共軍機繞台，台灣與民主國家各方面合作更加重要，特別是台美關係，是在中共威脅下，維持台海穩定和平的重要因素。

立委王婉諭提到，時代力量歷次選舉中，北美地區的夥伴們也都提供了莫大的協助和鼓勵，接下來面對將近的2022年選舉，時代力量除了會在全台廣提議員候選人，也不應在縣市首長的選舉缺席。

時力北美黨部發起人洪錦鈺指出，小黨資源非常有限，有賴諸多民主前輩的努力，時代力量北美黨部得以正式成立。未來，北美黨部的主要功能有三大項，包括替台灣時力發生、若台灣時力黨員或黨公職訪美，我們會安排行程、最後在北美幫助時力募款。