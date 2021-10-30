行政院長蘇貞昌今天出席民進黨舉辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，蘇貞昌除述說四大公投案不同意原因，更痛批國民黨用4個公投要來亂台灣。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，蘇貞昌滿口胡說八道，2018年深澳電廠換藻礁，就是為了蘇貞昌參選新北市長，民眾黨下個月起也將下鄉舉辦座談會，擬建請黨部邀請蘇貞昌率行政官員參與，雙方直球對決，透過辯論讓民眾了解真相。

針對萊豬進口議題，蘇貞昌今於民進黨舉辦的地方座談會表示，馬政府時期已經進口萊牛，民進黨執政為了國際貿易與爭取加入國際組織，拓展台美關係，同樣開放符合國際標準的美豬，卻被國民黨說成是「毒豬、親美」。

珍愛藻礁公投案部分，蘇貞昌說，大家生活上都需要使用電，用煤發電造成空氣汙染，所以政府推動中油第三天然氣接收站，且蔡政府為顧及環境生態，不僅外推，開發面積比起馬政府232公頃，已經大幅縮減，盡最大能力保護藻礁。

對此，蔡壁如痛批，蘇貞昌真的很雙標，我國禁止使用萊劑飼養豬，為什麼會開放進口萊豬，我們是反對萊豬進口，蔡英文前幾天卻稱是反美豬，甚至行政團隊稱反美豬，就是反對台美關係正常化，根本都是胡說八道，農委會認定萊劑在國內是禁藥，這是事實。

至於護藻礁，蔡壁如說，2018年民進黨原本規畫要蓋深澳電廠，因引起民怨，考量蘇貞昌當時要參選新北市長，因此宣布改以三接方案替代，前環保署副署長詹順貴等人都曾說，三接在台北港最適合，但若是台北港方案，奇也在新北境內，會影響蘇貞昌的選情，所以三接改設在大潭觀塘區。

蔡壁如炮轟，民進黨總是為了一個人破壞生態、體制，像是新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併，也是為了一個人的官位，這樣的狀況不該發生。

對於出席民進黨舉辦的公投說明會，蘇貞昌昨在立法院備詢聲稱，行政院是公投反方，他身為行政院首長，時間許可會盡量出席地方說明會。

民眾黨下個月起也將舉行地方座談會，蔡壁如希望蘇貞昌及行政首長，有機會可以出席座談會，正面對決、辯論，作為民眾公投意象的選擇依據。