蔡英文總統日前接受CNN專訪表示，希望和中國國家主席習近平坐下來談。對此，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時，被問到「蔡習會」是否已有初步規劃，他駁斥「蔡習會」的說法，強調「總統沒有說她要去蔡習會，她只是說承諾不變、善意不變、兩岸之間希望能夠和平。」

CNN在10月28日刊登蔡英文的專訪內容指出，蔡英文表示，她願意和中國國家主席習近平坐下來談，也不放棄任何能改善兩岸關係的機會。事後，陸委會主委邱太三也表示，我國正在研議疫情趨緩後，逐步放寬兩岸交流管制；對於有沒有可能出現蔡習會？邱太三說，5年前蔡總統的國慶演說就有提到對話，只是對岸設定了政治框架前提。

面對蔡英文拋出希望與習近平坐下來談，國民黨立委李德維今質詢蘇貞昌時，就進一步詢問目前蔡習會規劃狀況，是否已有初步想法？將由誰出面參加準備、地點在哪？

蘇貞昌強調，「總統沒有說她要去蔡習會，她只是說承諾不變、善意不變、兩岸之間希望能夠和平，大家不要設任何政治前提。」

李德維追問，這些話的意思是說，蔡英文沒有想跟習近平見面？蘇貞昌強調，「總統講的是一件事，她並沒有說要去蔡習會，沒有，最想去的是馬英九跟朱立倫。」