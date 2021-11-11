台北市長柯文哲前貼身隨扈陳文鍾爆出操行不佳，8月被柯調職。台北市議員簡舒培11日於議會質疑陳文鍾為了黨政行程報北市差旅費合理嗎？柯文哲反嗆「蔡英文如果禮拜三去民進黨開中常會，那兩個小時是民進黨買單的嗎？」

簡舒培調閱資料發現，陳文鐘從2016年至2020年申請24筆差旅費，因陳是組長，過去到現在幾乎六日都輪休，但其中20筆都在六日，沒有上班的時間竟報差旅費，質疑柯不去查，柯表示市長不是很清楚。

簡舒培反嗆，柯指控蔡英文身邊的人貪汙，現在有人指控柯身邊的人操守不佳卻不去查；柯辯稱，被指控的人都為在蔡英文旁邊，他是有問題的都調走。

簡舒培表示，還有15筆是柯文哲沒有公開行程，還申請差旅費，像是2019年7月28日周日，陳文鐘報了2030元差旅費，柯沒行程，但有雲林黨政行程，到底為了市政還是黨政？為了黨政出訪報北市差旅費合理嗎？

柯文哲回應，市長有個人行程，但對隨扈來講，市長的個人行程還是要跟，隨扈基於保護理由要跟。簡舒培質疑，其他縣市市長也有私人行程，差旅費是市長自己買單。

柯文哲重申，市長有私人行程，維安系統沒有私人行程，面對簡質疑，維安系統為了市長個人行程，要出市民納稅錢買單嗎？柯回擊，「那我問你，蔡英文去替陳柏惟站台，國安系統出動，蔡英文自己要買單嗎？」

簡舒培表示，究竟是陳文鐘貪心，跟黨報公費也向警局報差旅費，還是柯文哲吃定北市公帑，默許陳文鐘報差旅費？批評柯典型寬以待己、嚴以律人家嘴砲，要求送廉政調查。

柯文哲說，請警察局處理，警察是督察系統。簡舒培嗆，柯是不是有很多秘密，他見了很多人陳文鐘都知道，所以不敢辦他，之前很多人都直接送政風，唯獨對陳文鐘寬厚。

柯文哲仍未承諾送政風調查，僅跳針表示，督察系統還是廉政系統沒有差，「你要調查我們就調查」，最後再轟「蔡英文如果禮拜三去民進黨開中常會，那兩個小時是民進黨買單的嗎？」強調他自己有私人行程，但對維安系統來講沒有私人行程，他們都要出勤。