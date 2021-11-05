中選會主委李進勇昨被問到公投綁大選公投案時說，選務機關秉持中立，不便評論，但他也提到，所有選務人員絕對不要再回去2018年的困難窘境。對此，國民黨團今天質疑，若公投綁大選如同蔡英文總統、民進黨所說「是來亂的」，試問為何民進黨提的修憲複決為何要綁大選，是否也是來亂的？他痛批民進黨邏輯不通，呼籲蔡英文勿走向獨裁。

國民黨團上午舉行「蔡英文：公投不能綁大選 修憲公投可以綁大選？」記者會，黨團總召費鴻泰說，2018年公投與九合一選舉合併投票，僅台北市發生邊開票邊投票，其他縣市則是加開投票票匭因應，這是技術性問題，絕非是非對錯的問題。

國民黨團副書記長李德維表示，立法院長游錫堃上周才說，「修憲複決希望配合2022年九合一選舉一起投票，因此立院在明年3月底前要通過修憲案」，民進黨團總召柯建銘今年2月受訪時也說，「修憲案若不併2022大選根本是自殺式修憲」，為何公投不能綁大選，但修憲卻要綁大選？

費鴻泰質疑，民進黨的邏輯不通，呼籲蔡英文不要走向獨裁，更不要認為其他在野黨提出的公投綁大選是來亂的，他另要求中選會主委李進勇維持獨立，勿做民進黨的打手，並盡速完備不在籍投票、電子連署等法源依據。

國民黨團書記長陳玉珍提醒，中選會應維持獨立機關中立立場，尤其四大公投案議題，中選會不用迫不及待表現出甘淪民進黨的東廠角色。

李德維強調，修憲決不是一黨一派的想法與意志，而需集結所有政黨與民間想法，過去李登輝時代召開國是會議，促成總統直選、精省等政治變革，呼籲蔡英文與民進黨開大門走大路，召開國是會議，凝聚社會共識。