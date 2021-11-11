對於前立委顏寬恒宣布投入台中二選區立委補選，民進黨籍參選人林靜儀日前呼籲顏寬恒，應證明自己能做得比陳柏惟及她更好，並說清楚他對於年底公投的立場；林靜儀則表態「四個不同意」。對此，前立委孫大千指出，林靜儀支持公投四個不同意代表三件事情。

顏寬恒確定投入中二補選，林靜儀日前表示，民黨終於負責的提出他們認為適當的候選人了，這是件好事；而顏寬恒接下來應證明，自己能做得比陳柏惟更好、也能做得比她好。至於12月18日的四項公投，林靜儀也呼籲顏寬恒不能迴避此問題，應說明立場。

前立委孫大千今（11）日在臉書指出，林靜儀表態支持「公投四個不同意」，代表三件事，首先是若投給林靜儀一票，就等於投給了「開放萊豬」一票；第二，投給林靜儀一票，就等於投給了「滅絕大潭藻礁」一票；第三，投給林靜儀一票，就等於投給了「沒收人民公投權利」一票。

網友也紛紛力挺表示，請謹慎思考手中寶貴的那一票，「四個都同意人民有福氣」、「一定要投四個同意台灣才有未來」，但也有人好奇問，「核能勒？」「不是四件事嗎？」