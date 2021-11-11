因應1218四項公投，民進黨全黨總動員，民進黨副祕書長林飛帆今率領民進黨客家發展部、原住民族事務部，以及婦女發展部一同召開記者會，宣布三個部門針對多元族群在全台各地舉辦至少25場的公投說明會，宣傳「四個不同意」。

記者會邀請代表客家族群的立委湯蕙禎、黃世杰，及新埔義民廟董事長林光華、台灣客家聯盟理事長蔣絜安，代表原住民族群的立委陳瑩、伍麗華，以及代表婦女和新住民團體的立委范雲、羅美玲等共同出席，號召多元族群一齊站出來，支持「四個不同意，多元族群更有力」捍衛台灣國際經貿、能源轉型與民主深化的政策。

客家族群代表林光華表示，義民爺的精神就是保鄉衛國、族群團結，而這正是現在台灣最需要的，台灣要往前走、要往前發展，就要學習祖先的精神。他強調，四個不同意，各個族群都不缺席，大家都有責任，一起讓台灣向前走。

林飛帆指出，12月18日的公投是國家發展方向的關鍵抉擇，與台美關係、能源轉型和安全，和民主投票的周延攸關。民進黨除原有的公投說明會場次外，針對多元族群，也將深入地方宣講，號召大家用「四個不同意」確保台灣發展方向不受到政黨鬥爭的拖累而倒退。

原住民族群代表、立委陳瑩表示，對於核能發電，常常聽到核能發電沒有污染、很便宜、很安全，其實這是天大的謊言，高、低階核廢料的處理，首當其衝面對的就是原住民部落，像是被點名過的蘭嶼、花蓮秀林鄉、台東達仁鄉，當地居民都群起反對，那接下來要換到哪裡？如果沒有能力處理核廢料，就不要再繼續製造核廢料。

原住民族群代表、立委伍麗華指出，在蘭嶼的核廢料儲存，對蘭嶼人來說，是惡靈，是一個揮之不去夢靨，核廢料無法如期撤出蘭嶼，因為實在是找不到地方，這是全世界所面臨的問題，尤其是台灣是一個地震頻繁、斷層帶多的海島國家，對可能的核災害是零容忍，因此，不僅僅是原住民通通不同意，全體國人都要表達不同意。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，台灣的性別平等發展位居亞洲之冠，台灣的新住民人數也已經超過56萬人。蔡總統執政以來，婦女部在各地方設有婦女後援會、新住民後援會等。這次為因應公投，婦女部將廣邀後援會幹部辦理小型客廳會，與新住民與台灣姊妹們對話。

為了宣傳這次的公投，民進黨客家部、原民部及婦女部將舉辦至少25場的公投說明會，客家部預計在各地義民廟前舉辦說明會；原民部則是將走入原鄉；另外，婦女部也積極邀請各地的新住民團體以及婦女團體共同舉辦，呼籲各族群站出來投下四個不同意票，捍衛台灣的未來。