捷克總理巴比斯（Andrej Babis）敗選後，今天宣布辭職解散政府，並矢言將卸任的政府仍會繼續對抗疫情。有望接任總理的人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉先前曾規劃訪問台灣。

路透社報導，巴比斯表示，他已將辭職信寄給總統齊曼（Milos Zeman）。齊曼上月10日住院，因此巴比斯沒有依照慣例親自將信交到他手上。

法新社報導，巴比斯在推特（Twitter）發文表示：「 今天早上，我們政府已經遞交辭職信。」

一旦齊曼接受巴比斯辭職，他將肩負起帶領這個即將解散的政府執行剩下任務的使命，直到新政府被任命。新政府預計數週後將會組成。

人口1070萬的捷克今天稍早通報新增1萬3502起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，住院人數增至3452人，部分醫院被迫限制非緊急醫療。

巴比斯和他的盟友在10月8、9日舉行的國會大選敗給5個政黨在選前組成的2大聯盟。

5個政黨11月8日簽訂協議，將組成中間偏右聯合政府。有望接任總理的人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）先前規劃訪問台灣，可惜因疫情沒有成行，親台的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）也隸屬人民民主黨。

捷克總統辦公室9日表示，齊曼已要求費亞拉領導組成新政府的談判。

這5個政黨在選前組成2大聯盟：右翼「人民民主黨」（ODS）、中間偏右「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）及溫和派基督教民主黨（Christian Democrats）組成「一起」（SPOLU）聯盟；海盜黨（Pirate party）和「市長與獨立人士黨」（STAN）則組成「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors）。

捷克眾議院共200席，這5黨合計贏得過半的108席。