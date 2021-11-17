促轉會代理主委葉虹靈主張以「移除」或「做不可回復性處置」處理中正紀念堂銅像。她今天進一步表示，促轉會已研議將威權象徵處置方式「法制化」，訂定管考與追蹤機制進行多元處置；目前也與桃園市政府協調，同意在慈湖釋出100個空間，讓有意願處理銅像的機關都可集中送往慈湖擺放。

立法院司法及法制委員會今審查促轉會111年度預算，蔣公銅像再度成為焦點。民進黨立委許智傑指出，銅像是否該不該去除的爭議點在於，加害者角度會認為希望透過移除的方式來促進轉型正義；但從另個角度，則認為蔣家為台灣多少有做了一點事，不該把功的部分一筆抹煞。他說，在這樣的思考下，若是要去除全國的銅像，他也認為不適當。

因此，許智傑說，各界應該溝通出一種方式來呈現蔣中正的功與過，例如將各縣市或全國的銅像，拆除後全部擺在同個地方，要紀念蔣介石就去那個地方，想拜的人有地方可以拜，但不要有這麼多地方四處有銅像，一次全部處理，尋求平衡點，這樣也不會變成認定蔣家都是零功績。

但國民黨立委吳斯懷指出，目前許多台灣的政治受難者，在中國大陸的烈士紀念碑都有具體的名字；也就是中共的烈士，卻在我們這邊領228的受難補償金，這到底是對還是不對？他說，中國大陸認定的英雄烈士，在當時就是危害台灣生存發展的匪諜，這種人槍斃就槍斃了，結果台灣還認為是228受難者，這種事情能不面對嗎？

吳斯懷進一步強調，他絕對贊成轉型正義的推動，就像不少當年關押在綠島的政治犯，他就曾探視過，他們所受到的冤屈，政府都該予以平反、還他們公道；但歷史要還原，必須要有真相，浮出檯面的證據不能不去面對，「現在只會一昧地說要移除蔣公銅像，好像只有這件事才是天大了不起的事，去看看民間反應就知道我在說什麼。」

國民黨立委葉毓蘭則認為，台灣社會已經呈現分裂狀態，葉虹靈所謂「「做不可回復性處置」的說法，只會替社會添亂。她強調，很多事都是人在做、天在看，就像蔡英文總統的仙翁位在水源保護區，即便有部分人士不滿，但相信多數人都認為不該驚動先人，對於社會仍未有定論的蔣中正，促轉會不該隨便想動就動，這必然會製造更多混亂。

對此，葉虹靈表示，針對銅像的威權象徵，促轉會已研議威權象徵處置法制化，目前規劃由中央訂定考管與追蹤辦法，去判斷銅像是否可做多元處置；對於若有地方與學校希望以在地化方式處置銅像，這部分也會訂定標準，看怎樣能達到去威權化又做到多元處置。而當平行機關之間，或中央與地方出現意見不一的問題，這套制度也要能解決爭端。

葉虹靈指出，在銅像集中保管的部分，慈湖就有這樣的功能，因此促轉會也已跟桃園市政府協調，對方同意釋出100個空間容納銅像，因此目前已告知全國機關若願意處理銅像，可以集中到慈湖擺放。