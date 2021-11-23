23日東北季風或大陸冷氣團影響，擴散條件佳，各地空氣品質為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門地區多為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，23日受東北季風或大陸冷氣團影響，整體擴散條件良好，各地空氣品質為良好至普通等級；雲嘉南沿海地區午後風速增強，易引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，23日至28日環境風場以東北風為主，竹苗以北地區擴散條件普遍較佳，下風處南部地區須留意污染物稍易累積，23、26日雲嘉南沿海地區需留意白天風速較強，易引發地表揚塵影響空氣品質及能見度。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。