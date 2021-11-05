全球出現晶片荒，美國政府向重要半導體業者提出調查意向書，想了解晶片流向，台積電預計在11月8日提出報告。國民黨立委曾銘宗於立法院質詢時批評，韓國駐美大使表示美國給企業很大的壓力，但企業不會輕易給資料，而且韓國包括部長、駐美大使、副總理等官員，都表態捍衛業者權利。

曾銘宗也批評，台灣政府幫美國講話，不幫自己企業講話，美國政府要求台積電、韓國海力士交出相關資料。韓國政府跟業者站在一起捍衛業者權利，產資部跟辦討體協會組成「半導體團結合作委員會」共同應對。另外，韓國產資部部長跟美國協商，而且會去開OECD部長會議，表達韓國業者的憂慮跟政府的關切。

曾銘宗強調，韓國駐美大使也表示美國給企業很大的壓力，但企業不會輕易給資料韓國包括部長、駐美大使、副總理都表態捍衛業者權利。

行政院長蘇貞昌表示，他贊成任何政府都應該為自己國家的企業利益捍衛，因此政府直接請台積電張忠謀董事長做國家元首代表。

曾銘宗也認為，相關部會首長都幫美國說話，指稱這份調查報告沒有針對性，對美國的動作善意解讀，把壓力丟回業界，讓業者敢怒不敢言，我國高官都幫美國說話。

蘇貞昌則回應，AIT代表美國，AIT也是這樣承諾。